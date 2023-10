ADO wint kraker eerste divisie van Emmen, Eindhoven-Helmond driemaal stilgelegd

FC Emmen kwam na tien minuten via Piotr Parzyszek op 1-0. Negen minuten later verdubbelde Jari Vlak de score vanaf elf meter. Henk Veerman kopte ADO in de 26ste minuut terug in de wedstrijd. 2-1 was de ruststand aan de Oude Meerdijk.

In de tweede helft behield Emmen lang de voorsprong, maar in de 82ste minuut zette Malik Sellouki ADO op gelijke hoogte. Daryl van Mieghem deed daar enkele minuten later nog een schepje boven op, en schoot de bezoekers naar drie punten. Daardoor klimt ADO in ieder geval voor een dag naar de tweede plek in de eerste divisie.

Drie keer stilgelegd

De wedstrijd tussen FC Eindhoven en Helmond Sport werd driemaal stilgelegd. De supporters van Helmond gooiden in de twaalfde minuut vuurwerk op het veld. Toen Helmond na rust op een 2-1 voorsprong kwam, zorgde een vreugdebiertje voor de tweede onderbreking. In de slotfase volgde onderbreking nummer drie nadat de fans van Eindhoven drie bekers op het veld gooiden.