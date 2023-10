Koploper Utrecht onderuit bij PSV, Feyenoord en Heerenveen bezorgen elkaar eerste punt

Indy Riley en Joëlle Smits zorgden voor een 2-0 ruststand. Voor Smits, die vanaf elf meter scoorde, was het alweer haar vijfde doelpunt. In de tweede helft maakten Chimera Ripa en Maxime Snellenberg het kwartet vol.

Utrecht won bij zijn rentree in de eredivisie de eerste vier wedstrijden en liet vorige week zijn eerste punten liggen met een 0-0 tegen ADO Den Haag. In Eindhoven verliet de nieuwkomer voor het eerst het veld zonder punten.

Koploper FC Utrecht heeft in de eredivisie van de vrouwen zijn eerste nederlaag opgelopen. En het was meteen een flinke: de ploeg van trainer Linda Helbling ging uit bij PSV met 4-0 onderuit.

Feyenoord en sc Heerenveen bezorgden elkaar in een onderling duel het eerste punt van het seizoen: 0-0. Hekkensluiter Feyenoord verloor de eerste vijf wedstrijden op rij en ook Heerenveen - dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld - noteerde dit seizoen louter nederlagen.

Twente en Ajax

FC Twente en Ajax, die deze week actief waren in de voorrondes voor de Champions League, komen later dit weekeinde in actie. FC Twente, dat werd uitgeschakeld, speelt zaterdag een uitwedstrijd bij ADO Den Haag. Ajax, dat wel de groepsfase bereikte, gaat zondag op bezoek bij Fortuna Sittard.