Spoednaturalisatie als bij Hamas-gijzelaar Ofir Engel is 'zeer uitzonderlijk'

De Nederlandse regering besloot deze week met spoed het Nederlanderschap toe te kennen aan de 18-jarige Israëliër Ofir Engel, die bijna twee weken geleden door Hamas als gijzelaar werd meegenomen naar de Gazastrook. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) komt dit zelden voor. De dienst houdt geen aantallen bij, zegt een woordvoerder, maar dat een naturalisatie in een paar dagen of weken wordt geregeld is "echt zeer uitzonderlijk".

Engel is een kleinzoon van een Joodse Nederlander die na de Tweede Wereldoorlog naar Israël emigreerde. De kinderen van deze man zijn al een paar jaar bezig om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Ook de procedure om Engel tot Nederlander te maken was al ingezet, zegt de familie, maar is versneld nadat hij op 7 oktober door Hamas tot gijzelaar was gemaakt.

Raad van State

Normaal gesproken zijn aan naturalisatie allerlei voorwaarden verbonden. Het is onduidelijk of Engel daaraan voldeed. De Rijkswet op het Nederlanderschap biedt een uitweg als dat niet het geval is. De regering kan in bijzondere gevallen afwijken van de voorwaarden, onder meer bij "ernstig ambtelijk verzuim" of om humanitaire redenen, blijkt uit de toelichting op de wet.

Daar is wel advies van de Raad van State voor nodig. De raad adviseert in dergelijke gevallen maximaal twintig keer per jaar positief, zegt een woordvoerder. In het geval van Ofir Engel is echter geen aanvraag binnengekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet verder op de zaak ingaan.

Extra druk

Engel is nu een internationale gijzelaar, zoals ook voor andere door Hamas gegijzelde mensen geldt. De regeringen van de landen van herkomst zullen extra druk op de militante Palestijnse beweging uitoefenen om hun landgenoten vrij te krijgen en dat maakt de positie van in dit geval Engel iets steviger, zo hoopt de familie. Demissionair premier Rutte liet gisteren weten dat zijn zaak nu ook de aandacht van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft.