180 miljoen euro voor een groener Den Haag

De gemeente Den Haag investeert 180 miljoen euro in duurzaamheid. Dat heeft wethouder Liesbeth van Tongeren bekendgemaakt. Het geld komt van de verkoop van aandelen in energiebedrijf Eneco.

60 miljoen van het Eneco-geld is bedoeld voor Hagenaars die hun woning of bedrijfspand willen verduurzamen, schrijft Omroep West. Ze kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld de isolatie van hun woning of koken op inductie.

Verder gaat 22 miljoen euro naar het verduurzamen van gebouwen van de gemeente en maatschappelijk vastgoed, zoals buurthuizen en theaters. Een iets groter bedrag (27 miljoen) is gereserveerd voor de aanleg van schone bronnen en warmtenetten. Ook gaat er geld naar duurzamere openbare verlichting en nieuwe laadpalen voor elektrische auto's.

De betaalbaarheid is volgens Van Tongeren nu nog vaak een hindernis bij groene initiatieven. "Binnen tien jaar draait een flink deel van de stad op wind, zon en aardwarmte", voorspelt de wethouder van GroenLinks.

Ook in Rotterdam

Ruim een week geleden koos de gemeenteraad van Rotterdam al er voor om 130 miljoen euro in een fonds voor energietransitie te stoppen. Ook daar gaat het om Eneco-geld.