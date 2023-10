Verstappen verliest snelste ronde en kwalificeert zich als zesde, Leclerc op pole

Charles Leclerc heeft vrijdagavond poleposition veroverd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Max Verstappen noteerde weliswaar de snelste tijd in het laatste deel van de kwalificatie, maar zijn rondetijd werd afgenomen omdat hij buiten de witte lijn kwam in de voorlaatste bocht. Daardoor moet Verstappen zondag slechts als zesde van start. Lando Norris begint als tweede en Lewis Hamilton staat op de derde startplek.

De uitslag kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de grand prix van zondag. De zaterdag staat in Austin volledig in het teken van de vijfde sprintrace van het jaar. Foutjes in Q3 Na de eerste snelle rondes in Q3 had Verstappen nog de derde tijd in handen. Leclerc en Hamilton waren sneller dan de coureur van Red Bull Racing. Verstappen klaagde op de radio dat hij in de laatste bocht last had van zijn teamgenoot Sergio Pérez, die net aan zijn snelle ronde begon.

Bij de tweede en laatste poging pakte Verstappen wel de snelste tijd, maar zijn rondetijd werd afgepakt omdat hij in bocht 19 buiten de baan ging. Leclerc profiteerde en pakte de poleposition. Ook Norris, Hamilton, Carlos Sainz en George Russell waren nipt sneller dan Verstappen. "Ik wist dat het krap ging worden in bocht 19", reageerde Verstappen na afloop. "Ik maakte een foutje in bocht 1 dus ik moest meer pushen in de rest van de ronde. Ik had niet eens onderstuur, ik probeerde de bocht te maximaliseren en ik schatte het net verkeerd in. Het zijn krappe marges als je tot het uiterste gaat." "Het is ongelukkig, maar het maakt de zondag wel wat leuker", lacht Verstappen. "Het is niet ideaal, maar ik heb weleens verder naar achteren gestart en met goede snelheid kom je wel naar voren."

Morgen staat de sprintrace op het programma, en zondag wil Verstappen gewoon winnen. "Het is een lange race en er zijn een hoop dingen die we beter kunnen doen. En we kunnen een beetje plezier hebben." Slechte dag Aston Martin Ook eerder in de kwalificatie kon Verstappen geen toptijden neerzetten. In Q1 waren Hamilton en Norris al sneller. Opvallend, want Hamilton had het best lastig met zijn Mercedes. De bolide stapte meerdere keren uit, waardoor Hamilton zijn wagen moest opvangen en tijd verloor. Een fikse tegenvaller was er voor Aston Martin. Zowel Fernando Alonso (17de) en Lance Stroll (19de) overleefde het eerste deel niet. Het is de eerste keer dit jaar dat Alonso Q3 niet haalde. Ook thuisrijder Logan Sargeant overleefde de eerste schifting niet, hij werd twintigste en laatste.

