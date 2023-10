Schouten zwemt Nederlands record op 200 school en wint opnieuw wereldbekerwedstrijd

Tes Schouten heeft bij wereldbekerwedstrijden in Boedapest haar eigen Nederlandse record aangescherpt op de 200 meter schoolslag. De 22-jarige Schouten zwom een tijd van 2.21,52 en dat is 0,11 sneller dan haar oude toptijd, die ze in juli noteerde tijdens de WK in het Japanse Fukuoka.

De winnares van WK-brons won met haar nieuwe record de 200 meter schoolslag in Boedapest. Het was haar derde wereldbekerzege op rij: ook in Berlijn en Athene was ze al de snelste in het zwembad.

De Australische Jenna Strauch - winnares van WK-zilver - werd tweede (2.22,83) en de Tsjechische Kristyna Horska (2.24,62) derde in de Hongaarse hoofdstad.

Ook Arno Kamminga wist zich in Boedapest naar het erepodium te zwemmen. Hij werd tweede op de 100 meter schoolslag met een tijd van 58,68. Daarmee gaf Kamminga 0,86 toe op de ongenaakbare wereldkampioen Qin Haiyang. De Chinees won tot nu toe alle wereldbekerwedstrijden. Caspar Corbeau werd zesde.

Wereldrecord McKeown

Kaylee McKeown zwom een wereldrecord op de 50 meter rugslag. De Australische was met 26,86 0,12 sneller dan de Chinese Liu Xiang in augustus 2018 was.

McKeown won bij de WK goud op de 50, de 100 en de 200 meter rugslag en is regerend olympisch kampioene op die laatste twee nummers.

Maaike de Waard (28,04) en Tessa Giele (28,37) tikten als vierde en zevende aan.

Vier andere Nederlandse zwemmers grepen ook naast een wereldbekermedaille: Kenzo Simons (vierde op de 50 vrij), Stan Pijnenburg (achtste op de 50 vrij), Imani de Jong (achtste op de 400 vrij) en Kim Busch (zesde op de 50 vrij).