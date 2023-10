Belgische minister van Justitie stapt op om aanslag in Brussel

De Belgische minister Van Quickenborne van Justitie heeft zijn vertrek aangekondigd. Volgens de minister is er een "grove en onaanvaardbare fout" gemaakt voorafgaand aan de terreuraanslag in Brussel eerder deze week. Daarbij kwamen twee Zweedse voetbalsupporters om het leven en raakte een derde zwaargewond.

Tunesië heeft vorig jaar om de uitlevering gevraagd van de 45-jarige Tunesische man die de aanslag pleegde, zei Van Quickenborne in een persconferentie. "Dat uitleveringsverzoek is op 1 september 2022, zoals het hoort, door de FOD Justitie overgemaakt aan het parket van Brussel." Daar is het verzoek vervolgens blijven liggen, zegt de minister. "Het is een fout met dramatische gevolgen."

Van Quickenborne wil "zijn politieke verantwoordelijkheid nemen voor deze onaanvaardbare fout".

Voetbalfans

Bij de aanslag maandagavond werden twee Zweden doodgeschoten. Een derde raakte zwaargewond, maar is buiten levensgevaar. De slachtoffers waren voetbalfans die de EK-kwalificatiewedstrijd van België tegen Zweden wilden bijwonen.

De dader is een dag later door de politie neergeschoten en overleed aan zijn verwondingen.