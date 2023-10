Bijlezen: dit gebeurde vandaag in de oorlog tussen Israël en Hamas

Het Israëlische leger zegt dat de meerderheid van de 200 mensen die door Hamas zijn gegijzeld, in leven is. De vrachtwagens met noodhulp die al dagen staan te wachten aan de Egyptische kant van de grens met Gaza kunnen het gebied "in de komende dagen" bereiken, aldus de VN-organisatie die zich met humanitaire zaken bezighoudt. Arabische en westerse wereldleiders ontmoeten elkaar morgen bij een internationale vredestop in Caïro. De ontwikkelingen in Israël De Israëlische regering heeft groen licht gegeven voor een inval in de Gazastrook. Dat zei minister Barkat van Economie vannacht in gesprek met ABC News. Volgens hem heeft het vernietigen van Hamas de hoogste prioriteit, "zelfs als dat een jaar duurt".

Het einddoel van de militaire operatie in de Gazastrook is het beëindigen van de Israëlische verantwoordelijkheid voor het gebied. Dat zei de Israëlische minister van Defensie Gallant vanmiddag in een briefing van een parlementscommissie.

Israël heeft de inwoners van het noordelijke stadje Kiryat Shmona, dat op ongeveer 2 kilometer van de grens met Libanon ligt, vanochtend de opdracht gegeven hun huizen te verlaten. Het is onrustig in het grensgebied tussen Israël en Libanon.

Foto: acf9e3a2-bcc0-3362-b071-4daad7425280 - AFP

De Israëlische regering heeft een noodregeling goedgekeurd die het mogelijk maakt om buitenlandse nieuwszenders te verbieden die volgens Israël de nationale veiligheid in gevaar brengen. In de praktijk lijkt deze regeling met name gericht tegen de Qatarese nieuwszender Al Jazeera.

80 procent van de Israëliërs vindt dat Netanyahu publiekelijk had moeten toegeven dat hij verantwoordelijkheid is voor de tekortkomingen op het gebied van de veiligheid die aan het licht kwamen bij de terreuractie van Hamas op zaterdag 7 oktober in Israël. Dat blijkt uit een opiniepeiling in het Israëlische dagblad Maariv. De ontwikkelingen in Gaza De meerderheid van de 200 mensen die door Hamas zijn gegijzeld is nog in leven, zegt het Israëlische leger. De gijzelaars werden op 7 oktober ontvoerd tijdens de grote terreuroperatie van Hamas in Israël. Er is geen stroom in het ziekenhuis Khan Younis in Gaza. Artsen moeten opereren bij het licht van mobiele telefoons:

Khan Younis in Gaza wordt regelmatig vanuit de lucht aangevallen door Israël. De situatie in het ziekenhuis is dramatisch. Er is geen stroom en medische hulpmiddelen raken op. De artsen moeten improviseren en soms patiënten laten sterven. - NOS

Het belangrijkste ziekenhuis van Gaza, Al-Shifa in Gaza-stad, kondigde vanochtend aan nog voor 24 uur brandstof te hebben. Daarna zullen de generatoren uitvallen. Het ziekenhuis is een van de weinige plaatsen in Gaza waar nog elektriciteit is.

Een Grieks-orthodoxe kerk in Gaza is vannacht vernield door een Israëlische raket, zo zegt het patriarchaat waartoe de kerk behoort. Volgens een woordvoerder van Hamas zijn daarbij ten minste achttien doden gevallen, maar dat aantal wordt niet bevestigd door de kerk zelf.

Foto: 2545d5d0-a7bc-340e-a022-93e5584b1678 - Reuters

De grens tussen Gaza en Egypte De noodhulp waarop burgers in Gaza al dagen wachten kan het gebied "in de komende dagen" bereiken, aldus OCHA, het VN-orgaan dat zich met humanitaire zaken bezighoudt. "We zijn hoopvol gestemd door rapporten waaruit blijkt dat een akkoord nadert over de voorwaarden en dat de eerste levering de komende dagen zal plaatsvinden."

VN-chef Guterres heeft de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook vanmiddag bezocht, in een poging de grens open te krijgen voor noodhulp aan Gaza. Bij de grensovergang Rafah gaf hij een korte toespraak: "Het is onmogelijk om op deze plek niet een gebroken hart te hebben."

Foto: 39b083b3-5960-3810-8fe5-a01dfe122725 - AFP