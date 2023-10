Celstraffen en vrijspraak voor miljoenenroof bij Schiphol

De rechtbank in Haarlem heeft een viertal dat achter een miljoenenroof op een bedrijventerrein bij Schiphol in 2019 zat, veroordeeld tot gevangenisstraffen van zestien tot negentien maanden. Twee andere verdachten werden vrijgesproken.

Bij de diefstal in juni 2019 werd voor ruim 2,3 miljoen euro aan elektronica buitgemaakt. Het ging om tientallen pallets met onder andere telefoons, drones en tuinverlichting die lagen opgeslagen op het terrein van een transportbedrijf bij de luchthaven.

De goederen werden 's nachts ingeladen in twee vrachtwagens die het terrein op waren gereden. Uit onderzoek is gebleken dat de buit een dag eerder was klaargezet door twee medewerkers van het transportbedrijf. Een deel van de buit werd maanden later teruggevonden tijdens een inspectie van een loods op een bedrijventerrein in Beverwijk.

'Zorgvuldig georganiseerde diefstal'

De rechtbank spreekt van een zorgvuldig georganiseerde diefstal. Zo had een verdachte een bedrijf opgericht, zodat er voertuigen konden worden aangeschaft die voor de diefstal werden gebruikt.

"De verdachten hadden slechts oog voor hun eigen financieel gewin en hebben bedrijven op Schiphol in diskrediet gebracht", aldus de rechters. Daarnaast heeft de diefstal volgens de rechtbank "enorme financiële schade berokkend".

Straffen lager dan eis OM

De straf valt flink lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat tegen de zes verdachten celstraffen van 22 tot 57 maanden had geëist. Ze hadden zich volgens de officier schuldig gemaakt aan een "strak geplande, professioneel uitgevoerde diefstal", waarbij ze vrachtwagens en valse kentekenplaten gebruikten.

Dat de straffen lager uitvallen, heeft te maken met het feit dat de behandeling van de zaak lang op zich heeft laten wachten, meldt NH Nieuws. Twee verdachten zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs,