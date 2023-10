Integriteitssecretaris Partij voor de Dieren stapt naar de rechter

De integriteitssecretaris van de Partij voor de Dieren heeft een kort geding aangespannen tegen het nieuwe bestuur van de partij. Dat dient volgende week. Aanleiding zou de recente verklaring zijn waarin alle integriteitsmeldingen tegen partijleider Ouwehand ongegrond worden verklaard.

In die verklaring wordt onder meer ingegaan op het verwijt dat Ouwehand in een e-mail druk zou hebben gezet op de integriteitsmedewerker. Het bestuur wijst dat van de hand en zegt dat Ouwehand ook op dit punt correct heeft gehandeld.

De integriteitssecretaris, die in dienst is bij de partij, neemt nu dus gerechtelijke stappen. Zij en haar advocaat willen niet op de zaak ingaan. Het bestuur van de Partij laat weten alle vertrouwen te hebben in de uitkomst.

Negen meldingen

Naar aanleiding van de verklaring waarin stond dat zij geen integriteitsschendingen had begaan, liet Ouwehand twee weken geleden weten dat zij doorgaat als lijsttrekker. Ze had zich even daarvoor tijdelijk teruggetrokken omdat er negen klachten tegen haar lagen.

Het nieuwe bestuur stelt dat die allemaal afkomstig waren van het oude bestuur, waarmee Ouwehand een conflict had over de koers van de partij. Dat bestuur is opgestapt.