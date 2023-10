Koningspaar in Zuid-Afrika: mooi bezoek, protesten waren verwacht

Voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen de protesten die vanochtend werden gehouden bij hun bezoek aan een slavernijmuseum in Kaapstad niet onverwacht. "Het is prima dat dat gebeurde", zei de koning in het persgesprek aan het einde van hun staatsbezoek aan Zuid-Afrika. "Dat hadden we wel verwacht. Die emoties zijn heel begrijpelijk."

De betoging van zo'n honderd mensen leidde vanochtend tot enige hectiek, toen het koningspaar na het bezoek naar hun auto probeerde te lopen. De demonstranten, van de inheemse Khoisan-bevolking, vroegen met leuzen als "Respecteer ons" en "Wij willen compensatie" aandacht voor het slavernijverleden van Zuid-Afrika.

De koning toonde daar begrip voor. Hij wees erop dat de Khoisan eeuwen geleden zijn verdreven door Nederlanders en nog steeds geen thuisland hebben. "Het is goed dat die emoties naar buiten komen. En het is goed dat die felheid er is." Daardoor kan volgens hem verder worden gebouwd aan "heling en verzoening".

Koningin Máxima sloot zich daarbij aan. Ze had niet het idee dat de betogers het specifiek gemunt hadden op het koningspaar. "Ze wilden hun emoties laten zien", zei ze. "Niet alleen aan ons, maar aan de hele wereld."