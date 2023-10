Wilders hoopt dat Omtzigt (NSC) terugkomt van uitsluiting PVV

PVV-leider Wilders hoopt dat Pieter Omtzigt (NSC) terugkomt van zijn voornemen om niet met de PVV te regeren. "Ik hoop dat zijn standpunt zal veranderen", zei Wilders bij een aftrap van zijn verkiezingscampagne in een interview met de NOS. "Misschien gebeurt het niet nu, maar na de verkiezingen."

Omzigt heeft gezegd dat hij alleen met partijen wil regeren die "de rechtsstaat heel laten". En daar hoort in zijn ogen de PVV niet bij, zo maakte hij midden september duidelijk in het tv-programma Buitenhof.

Een dag daarvoor had Wilders aangekondigd dat de PVV graag wil meeregeren in een nieuw kabinet en dat "wat scherpe kantjes" van de asielplannen was afgehaald. De PVV hoopt niet alleen met de VVD te kunnen regeren, maar ook met NSC van Omtzigt die nu hoog in de peilingen staat.

Geen principiële bezwaren

Wilders gelooft niet dat Omtzigt principiële problemen met de PVV heeft. Omtzigt zit in de Raad van Europa op een PVV-zetel, benadrukt Wilders. Omtzigt heeft hem dit in 2021 gevraagd nadat hij uit het CDA was gestapt. "Ik zei: natuurlijk, beste Pieter, mag je op die zetel zitten. Hij zit er nog op de dag van vandaag en had er geen principiële bezwaren tegen."

De PVV-leider vreest dat als de NSC veel zetels haalt bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november, er een kabinet komt met GroenLinks/PvdA. "Als Pieter Omtzigt diegene is die regeren met links mogelijk maakt, zal hij aan zijn kiezen wat uit te leggen hebben."

Overigens wilde Omtzigt in Buitenhof niet met zoveel woorden zeggen of hij de PVV echt uitsluit. Hij maakte het vooral duidelijk dat hij er weinig zin in had om met Wilders in zee te gaan. Wilders heeft zijn woorden toch opgevat als een uitsluiting.