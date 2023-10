Oud-topvrouw Slotervaartziekenhuis krijgt 18 maanden cel om verduisteren ziekenhuisgeld

Oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld tot achttien maanden cel vanwege het verduisteren van 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld.

Daarvan zijn zes maanden voorwaardelijk. Eerder had de rechtbank haar vijftien maanden opgelegd. Hier ging ze tegen in beroep.

Het gerechtshof in Amsterdam acht nog steeds bewezen dat Erbudak ruim 1 miljoen euro heeft weggesluisd door het versturen van valse facturen. Ook zou ze zichzelf onterecht 200.000 euro hebben toegeëigend. De oud-topvrouw ontkent dat er sprake was van fraude.

Project in Turkije

Erbudak maakte het grootste deel van het geld op aan een mislukte aankoop van een stuk grond, een resort en een ziekenhuis in Turkije. Ook heeft ze in 2011 met geld van het ziekenhuis aandelen gekocht in een e-healthproject.

Het hof vindt dat Erbudak eigenlijk twintig maanden cel had moeten krijgen. Maar het proces duurde te lang, wat is meegenomen in de hoogte van de straf. Na haar straf mag ze weer bestuurlijke functies bekleden.