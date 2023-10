Topatleten Ingebrigtsen onthullen familieconflict: 'Hun succes heeft hoge prijs'

De Noorse hardlopers Henrik, Filip en Jakob Ingebrigtsen beschuldigen hun vader en voormalig trainer Gjert van fysiek en mentaal geweld. In een groot interview met de krant Verdens Gang spreken ze van een "ondraaglijke situatie" waardoor het "plezier in sporten is verdwenen". Met de beschuldigingen geven de broers (32, 30 en 23 jaar oud) een verklaring voor de breuk met hun 57-jarige vader, in 2021. Onder zijn begeleiding bereikten de broers de Europese top. In het geval van Jakob zelfs de wereldtop: hij werd in Tokio olympisch kampioen op de 1.500 meter en is de tweevoudig en regerend wereldkampioen op de 5.000 meter. Volgens de officiële lezing stapte Gjert om medische redenen op, maar de broers spreken nu van een langlopend familieconflict. Gjert gebruikte "fysiek geweld en bedreigingen tijdens de opvoeding", stellen ze. Dat konden ze niet langer aan. Van Gjert was al bekend dat hij een strenge trainingsmethode hanteert. De Nederlandse atletiektrainer Honoré Hoedt kent de familie uit zijn tijd als bondscoach van Noorwegen, waarin hij de ontwikkeling van de drie van dichtbij meemaakte. Hij omschrijft Gjert als "strikt", maar hij wil ook nuance aanbrengen in deze "delicate familiekwestie".

Vader Gjert wilde dat zijn zoons thuis bij hem bleven wonen, terwijl ze een vriendin hadden of zelfs al getrouwd waren. Honoré Hoedt, voormalig bondscoach van Noorwegen

Vooropgesteld: of de beschuldigingen kloppen, weet Hoedt niet. Zelf ontkent vader Gjert dat er sprake is geweest van geweld. De uitspraken van zijn zoons noemt hij "ongegrond". Wel kan Hoedt een beeld geven van het karakter van Gjert. Die zit volgens Hoedt "overal enorm bovenop" en is "dominant aanwezig". Vijf belletjes per dag Als voorbeeld noemt Hoedt een trainingskamp waarop hij de zoons Ingebrigtsen begeleidde. "Hij belde ze soms wel vijf keer per dag", vertelt de voormalig bondscoach. "Op een ochtend belde hij één minuut na het einde van een duurlooptraining. Ze namen niet op, dus belde hij mij: waar zijn de jongens? Hij was des duivels." Hoedt merkte dat Gjert zijn zoons moeilijk los kon laten. "Hij wilde dat ze thuis bij hem bleven wonen, terwijl ze een vriendin hadden of zelfs al getrouwd waren. Je kunt je afvragen of dat gezond is." Zeker omdat hij ook hun coach was. "De kunst is om een atleet steeds zelfstandiger te laten worden."

De Noorse televisie volgde de familie vijf jaar lang voor de realityserie Team Ingebrigtsen, waarin het dagelijks leven van de familie centraal staat. Daarin zijn ook de trainingen te zien, waarmee de methode-Gjert aan bod komt. Hoedt heeft de serie zelf niet gezien, maar hij vraagt zich af of hierin signalen van ongeoorloofd gedrag doorsijpelen. "Zulk gedrag vertoon je niet met een camera erbij, maar ook dan zou er toch iets uit de dagelijkse situatie moeten opvallen?" Ook in het bijzijn van een camera zijn grote onderlinge spanningen moeilijk te verhullen, wil hij maar zeggen. Effectieve trainingsmethode Na de breuk met zijn zoons nam Gjert een andere Noorse atleet onder zijn hoede, Narve Gilje Nordås. Die eindigde op de WK in Boedapest als derde op de 1500 meter, op drie honderdsten van een seconde achter Jakob Ingebrigtsen. Voor de 25-jarige Nordås was het zijn eerste WK-medaille. Dat illustreert dat de trainingsmethode effectief is. "Ik heb veel respect voor de successen van Gjert en zijn zoons. Maar het succes blijkt een grote prijs te hebben gehad voor de verscheurde familie", oordeelt Honoré. "Het is een Griekse tragedie met alleen maar verliezers."