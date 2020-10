Metaalsplinters in babyvoeding, Britse afperser krijgt 14 jaar cel

Een 45-jarige Brit is veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf, waarvan elf jaar voor het chanteren van supermarktketen Tesco. Hij vermengde babyvoeding met metaalsplinters en zette die in de schappen van Tesco. De rechter vergeleek de handelwijze van de dader, die in het dagelijks leven schapen fokt, met terrorisme.

De dader stuurde gedurende een periode van twee jaar tientallen brieven en mails naar het bedrijf met de boodschap dat baby's ernstig ziek zouden worden of zouden overlijden tenzij het bedrijf hem 1,5 miljoen euro in bitcoins zou overmaken.

Nadat twee moeders stukjes metaal in de babyvoeding hadden gevonden, haalde Tesco 42.000 potjes babyvoeding van dat merk terug. Er zijn geen baby's gewond geraakt.

De man deed zich voor als afgevaardigde van een groep boze boeren die vonden dat ze te weinig voor hun melk betaald kregen. Hij werd vastgelegd op een beveiligingscamera in een Tesco-vestiging, terwijl hij een potje babyvoeding terugzette op de plank en andere potjes in zijn boodschappenwagen legde. Het potje dat hij had neergezet, bleek ook metaalsplinters te bevatten.