Van der Burg vraagt dringend om opvangplekken voor Oekraïners

Demissionair staatssecretaris Van der Burg heeft de veiligheidsregio's dringend gevraagd binnen een paar dagen extra opvang voor Oekraïners te regelen. Bij voorkeur moet elke regio opvang organiseren voor 200 mensen, in elk geval tot 1 januari.

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen zich aanmelden in de 'HUBS' in Amsterdam en Utrecht. Het is de bedoeling dat ze van daaruit naar opvangplekken elders doorstromen. Maar de locatie in Amsterdam zit inmiddels helemaal vol, die in Utrecht bijna en er zijn te weinig blijvende opvangplekken op andere plaatsen.

De locatie in Amsterdam sluit vanavond voorlopig. Volgens de Amsterdamse wethouder Groot Wassink kan de HUB pas weer open als er landelijk "een stabiele voorraad vrije opvangplekken is gerealiseerd waarmee we met vertrouwen een aantal maanden verder kunnen".

97.000 plekken per 1 januari

Van der Burg zei al eerder dat het aantal opvangplekken op 1 januari moet zijn opgelopen tot 97.000. De veiligheidsregio's hebben de staatssecretaris geantwoord dat ze zich ervoor willen inzetten om aan zijn verzoek van vandaag tegemoet te komen.

"Alle regio's zullen, ondanks alle ingewikkeldheden en al gepleegde inzet de komende weken nog extra aan de bak moeten", zei voorzitter Kolff van het Veiligheidsberaad. Volgens hem moeten mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten op zijn minst tijdelijk opvang kunnen krijgen.

Voor Oekraïners geldt een apart opvangregime. Ze hoeven geen asiel aan te vragen en worden niet in asielzoekerscentra geplaatst.