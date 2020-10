Janmaat ontbindt contract bij Watford en is transfervrij

Daryl Janmaat heeft zijn contract met het Engelse Watford laten ontbinden. De 31-jarige rechtsback kan nu ook na het sluiten van de transfermarkt bij een andere club aan de slag gaan.

De 34-voudig international verruilde in 2016 Newcastle United voor Watford, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Janmaat had bij Watford nog een contract voor twee jaar.

In 85 wedstrijden maakte Janmaat, die herstellende is van een knieblessure, zes doelpunten voor Watford. In 2019 bereikte hij met de ploeg de finale van de FA-cup, die met 6-0 verloren ging van Manchester City.

In Nederland kwam Janmaat uit voor ADO Den Haag, sc Heerenveen en Feyenoord. Zijn laatste interland dateert uit 2019. In de 2-1 verloren Nations League-wedstrijd van Frankrijk viel Janmaat in voor Kenny Tete.