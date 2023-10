Celstraffen tot drie jaar voor verdachten vergisontvoering Cruquius

De rechtbank in Haarlem heeft gevangenisstraffen tot drie jaar opgelegd aan acht verdachten van de vergisontvoering in augustus 2021. Een andere verdachte is vrijgesproken van de ontvoering, maar is wel veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden vanwege afpersing en bedreiging. Een tiende verdachte is helemaal vrijgesproken.

De verdachten moeten ook een schadevergoeding van 10.000 euro aan het slachtoffer betalen.

Op 5 augustus 2021 werd een 56-jarige man uit Hoofddorp klemgereden en met geweld ontvoerd in Cruquius. Al snel bleek dat de daders iemand anders hadden willen ontvoeren. Na een kleine week werd het slachtoffer van de vergisontvoering gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Zijn ontvoerders hadden hem uit een auto gezet en hij belde bij meerdere woningen aan voor hulp.

De rechter oordeelt dat de verdachten een "ernstige inbreuk hebben gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van het slachtoffer". Ook heeft de ontvoering volgens de rechter grote gevolgen gehad voor de naasten van het slachtoffer. "Zij hebben meerdere dagen in onzekerheid en angst geleefd over diens welzijn en terugkeer."

Aan zes van de tien verdachten zijn gevangenisstraffen van drie jaar opgelegd. Deze straffen zijn lager dan de 5,5 jaar die het OM had geëist. "De rechtbank vindt deze zaak en het daarbij uitgeoefende geweld zeer ernstig, maar minder extreem dan de zaken waarmee de officieren van justitie deze ontvoering hebben vergeleken bij hun eis."

Twee andere verdachten hebben een celstraf van 24 maanden opgelegd gekregen omdat zij een kleinere rol hadden bij de ontvoering.

Twijfel bij ontvoerders

Tijdens een eerdere zitting zei het OM dat de ontvoerders tijdens de actie al twijfelden of ze de juiste man te pakken hadden, maar gingen ze toch door. "Het enige passende antwoord vanuit de maatschappij op dit soort gedrag is een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf", aldus de officieren van justitie vorige maand.

Vermoedelijk had de ontvoering te maken met de onderschepping van 1899 kilo cocaïne uit Ecuador in de haven van Antwerpen, een week eerder.

Enkele dagen na de vergisontvoering meldde een man zich bij de politie. Er zijn volgens de politie sterke aanwijzingen dat hij het echte doelwit was. Criminelen plaatsten later explosieven bij zijn huis en het huis van zijn vriendin. Ook doorboorde een auto een van de bedrijfspanden van de man.