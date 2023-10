Argentijnse WK-ganger Gómez twee jaar geschorst na gebruik verboden middel

Zeventienvoudig Argentijns international Papu Gómez heeft een schorsing van twee jaar aan zijn broek gekregen wegens het gebruik van een verboden middel. Hij was tegen de lamp gelopen tijdens een onaangekondigde dopingcontrole in november 2022, kort voor het WK in Qatar.

Ondanks de positieve test kreeg Gómez, destijds nog speler van Sevilla, toestemming om aan het WK deel te nemen. De afgelopen februari 35 jaar geworden aanvaller stond twee keer in de basis - in de groepsfase tegen Saudi-Arabië (1-2) en in de achtste finales tegen Australië (2-1) - maar werd ook beide keren in het begin van de tweede helft gewisseld.

Siroop

Gómez weet de positieve dopingtest aan een siroop van een van zijn kinderen die hij had gebruikt om beter te kunnen slapen. Hij verzuimde daarbij de teamarts van zijn Spaanse werkgever te raadplegen. Het is nog niet bekend of hij in hoger beroep gaat tegen de straf.

Begin september werd zijn contract bij Sevilla, dat nog een jaar doorliep, ontbonden. Aan het eind van die maand tekende Gómez, hoewel hij wist dat er een schorsing boven zijn hoofd hing, voor één jaar bij Monza, dat in de Serie A speelt. Hij heeft inmiddels twee invalbeurten achter de rug in de Italiaanse competitie.