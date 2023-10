Griekspoor laat zich in Stockholm in de luren leggen door qualifier Kotov

Dat bracht de taaie Kotov, die in het hoofdtoernooi al had gewonnen van de tophonderdspelers Lorenzo Sonego (55) en de als zevende geplaatste Christopher Eubanks (32), op 6-3. Twee opslagen later had hij de set binnen en sneuvelde het racket van Griekspoor.

Was de Haarlemmer soepeltjes door zijn eigen opslaggames gelopen, in de tiebreak leverde hij maar liefst vier servicepunten in, onder meer door zijn eerste dubbele fout.

Griekspoor, dit jaar goed voor toernooizeges in Pune en Rosmalen, leek zich meer en meer te ergeren aan zijn eigen falen. Op 6-5 was hij na een prachtige stopvolley, gelukkig netballetje en een uit geslagen bal van Kotov hard op weg de eerste set toch naar zich toe te trekken, maar vanaf 0-40 werkte de Rus drie setpoints weg en sleepte er toch een tiebreak uit.

De 27-jarige Griekspoor was aanvankelijk de betere speler en haalde ook makkelijker zijn punten binnen, maar op de service van de drie jaar jongere Kotov slaagde hij er telkens net niet in om door te drukken. Hij verzuimde enkele keren om op breekpunt te komen en die ene kans die hij op 4-3 wel kreeg, liet hij onbenut.

In de tweede set pakte Griekspoor de draad onmiddellijk weer op, zowel in positieve als in negatieve zin: hij kwam in de openingsgame op 0-40 tegen de serverende Kotov, maar die maakte vervolgens vijf punten op rij. De moedeloosheid leek zich meester te maken van Griekspoor, de nummer drie van de plaatsingslijst, die zich ook regelmatig te ongeduldig in de rally's toonde.

Wilde forehand

Onnodige fouten aan Nederlandse zijde hielpen Kotov op 3-2 aan zijn eerste gamepoint van het duel, dat hij dankzij een wild geslagen forehand van Griekspoor meteen ook verzilverd zag worden.

Op 2-5 werkte Griekspoor, die dit seizoen nog geen problemen had gehad met spelers van buiten de tophonderd en begin dit jaar op de Australian Open in drie sets had afgerekend met Kotov, op eigen service eerst nog twee matchpoints weg. Een derde keer lukte hem dat niet.