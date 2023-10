Italiaanse premier beëindigt relatie na opduiken seksueel getinte opnames partner

De Italiaanse premier Meloni verlaat haar partner, tv-journalist Andrea Giambruno, vanwege vermeend seksueel overschrijdend gedrag van hem naar zijn collega's. "We waren al een tijd uit elkaar gegroeid, nu is het moment om daar gevolg aan te geven", schrijft Meloni op X. De twee waren niet getrouwd, maar wel al tien jaar bij elkaar. Ze hebben een dochter van zeven.

Giambruno, die een nieuwsprogramma presenteert bij tv-imperium Mediaset, was de laatste dagen in opspraak gekomen nadat videobeelden en audio-opnames waren opgedoken waarin hij avances maakt naar vrouwelijke collega's en seksuele opmerkingen.

"Je bent zo'n intelligente vrouw, waarom hebben we elkaar niet eerder ontmoet?" zegt hij op de beelden, knipogend naar zijn collega Viviana Guglielmi. In audio-opnames is te horen hoe hij achter de schermen aan vrouwelijke collega's vraagt "of hij zijn zaakje mag aanraken" terwijl hij met hen praat. "Je doet het al," antwoordt een van de vrouwen.

Vervolgens vertelt hij de vrouwen dat hij een affaire heeft met een collega, en vraagt of ze in zijn voor een trio. "Wil je deel uitmaken van onze groep collega's? Daar moet je wel iets voor terugdoen", zegt Giambruno. "Wij doen foursomes", vervolgt hij. "Met andere woorden: we hebben seks."

Victim blaming

Giambruno kwam al eerder in opspraak, nadat hij afgelopen zomer in zijn programma de schuld voor een verkrachting bij het slachtoffer had neergelegd. "Als je vermijdt dat je dronken wordt en je zinnen verliest, dan vermijd je ook dat je in de problemen komt. Dan loop je niet tegen wolven aan", zei hij.

De presentator vond zelf dat zijn woorden destijds fout geïnterpreteerd waren. Ook nu ontkent hij elke schuld. "Wat heb ik gezegd, jongens? Ach, we lachen en we maken grapjes", reageerde hij op de recente audio-opnames.

Politieke gevolgen

Meloni en Giambruno ontmoetten elkaar tien jaar geleden bij tv-opnames van Mediaset. In een interview beschreef Giambruno hoe de politica hem destijds een half opgegeten banaan gaf, omdat ze dacht dat hij haar assistent was. Hij noemde het "liefde op het eerste gezicht".

"Ik zal altijd verdedigen wat wij zijn geweest, onze vriendschap, en ik zal tegen elke prijs een meisje van 7 verdedigen die houdt van haar moeder en vader", aldus de Italiaanse premier in haar verklaring op X.

Toch is de zaak voor de Italiaanse premier bijzonder pijnlijk. Haar rechtse partij Fratelli d'Italia promoot juist conservatieve familiewaarden.

Steunbetuigingen

Dat de kwestie voor Meloni politieke consequenties krijgt, is echter onwaarschijnlijk. Toen haar partner eerder negatief in de pers kwam had dat geen impact op haar populariteit. Italianen hebben de neiging om persoonlijk leven scherp te scheiden van carrière.

"Een dikke knuffel Giorgia, je hebt mijn vriendschap en mijn steun. Verder met opgeheven hoofd", schreef coalitiegenoot en politiek rivaal Matteo Salvini op sociale media. Ook linkse politici uit de oppositie betuigden hun steun.

Meloni zelf is ook niet van plan om zich politiek te laten schaden door de slechte publiciteit van haar ex. Haar tweet eindigt ze met "Ps. Aan allen die hoopten mij te verzwakken: weet dat, hoewel een druppel kan hopen een steen uit te houwen, de steen altijd steen blijft, en de druppel slechts water."