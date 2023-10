Bijlow maakt zaterdag rentree bij Feyenoord: 'Hij heeft veel zin om te keepen'

"Hij is fit, hij oogt fris en heeft heel veel zin om weer te gaan keepen. Ik hoop dat hij morgen alleen niet heel veel te doen krijgt", zei trainer Arne Slot over zijn eerste keeper.

Feyenoord-doelman Justin Bijlow keert zaterdagavond terug in de basis bij Feyenoord als de Rotterdammers in de eredivisie een thuiswedstrijd spelen tegen Vitesse.

Waar Bijlow weer terugkeert, is er voor de Kroaat Luka Ivanusec (enkel) en voor aanvoerder Gernot Trauner (knie) nog geen goed nieuws. Ivanusec viel een maand geleden uit in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic en is nog altijd niet fit genoeg om te spelen.

"Ivanusec heeft wat langer nodig dan ik gehoopt had, maar voor de medische staf is dit een logische hersteltijd. Hij zit wel weer dicht tegen het meetrainen met de groep aan, dus ik verwacht hem een dezer dagen weer op het trainingsveld", zei de trainer op de persconferentie.

Trauner zit ook nog niet bij de selectie zaterdag. De Oostenrijkse aanvoerder is "niet goed door de piekbelastingen gekomen".

Giménez zegt heel fit te zijn

De topscorer van Feyenoord, Santiago Giménez is er wel bij. De Mexicaan speelde twee interlands in zijn thuisland en heeft een lange vlucht achter de rug.

Dat had hij eerder dit seizoen ook al en toen speelde de spits niet zijn beste wedstrijd tegen Heerenveen. Maar zijn trainer verwacht nu wel een scherpe aanvaller. "Hij zegt dat hij het veel beter gaat dan voor die wedstrijd tegen Heerenveen destijds. En die indruk laat hij ook achter op de training, hij zal dus gewoon starten."

En dat is ook wel nodig. Want Vitesse hield Feyenoord sinds het duel in 2018 in de Kuip van scoren af. "Met AZ had ik het ook vaak lastig tegen Vitesse. Maar deze statistieken zeggen me nu niet zoveel. Tegenstanders zijn ook aan veranderingen onderhevig", besluit Slot.