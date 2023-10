Ajax treft PSG, Bayern en Roma in groepsfase Champions League

De vrouwen van Ajax nemen het in de groepsfase van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma. De Amsterdammers treffen daarmee meerdere Oranje-internationals in de poule: Lieke Martens en Jackie Groenen spelen bij PSG en Jill Baijings bij de Bayern, de kampioen van Duitsland. AS Roma is werd afgelopen seizoen voor het eerst kampioen in de Italiaanse competitie.

Foto: 16b01558-5b78-3dac-909b-238d41e62981 - NOS

Ajax was op basis van coëfficiënten ingedeeld in de vierde pot bij de loting, waardoor de kans op een zware loting met twee topclubs groot was. Titelhouder FC Barcelona, met Esmee Brugts, werd bij de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de Zweedse landskampioen Rosengård, kampioen van Portugal Benfica en Eintracht Frankfurt. Olympique Lyonnais, met Danielle van de Donk in de gelederen, neemt het op tegen Slavia Praag, St. Pölten en SK Brann. De vierde groep bestaat uit Chelsea, Real Madrid, BK Häcken en reuzendoder Paris FC, dat Arsenal en Wolfsburg uitschakelde in de voorrondes.

De eerste poulewedstrijden worden gespeeld op dinsdag 14 en woensdag 15 november. De laatste groepsduels vinden eind januari plaats. Het exacte speelschema wordt later bekend. De beste twee van elke groep gaan door naar de kwartfinales. De finale vindt op 25 mei plaats in Estadio San Mamés in Bilbao. Thuisduels in Arena Ajax meldde kort na plaatsing voor Champions League dat de drie thuiswedstrijden in de groepsfase in de Johan Cruijff Arena zullen worden gespeeld.