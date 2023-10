Explosie in vakantiehuisje met twee gewonden 'noodlottig ongeval'

Een ongeluk met het gasfornuis is waarschijnlijk de oorzaak van een explosie in een vakantiehuisje in het Gelderse Voorthuizen. Dat zegt de eigenaar van de camping tegen Omroep Gelderland. Twee mensen raakten zwaargewond.

Het huisje op camping De Heidekamp werd gisterenavond compleet verwoest. Zowel de wanden als het dak zijn naar beneden gekomen.

Op het moment van de explosie waren volgens buurtbewoners twee mensen en een hond aanwezig in het huisje. Het zou gaan om een moeder en dochter. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De hond zou nog vermist zijn.

De brandweer heeft gisterenavond de gastoevoer op de camping uit voorzorg uitgezet.

Gasophoping

Jan Bos, eigenaar van het vakantiepark, noemt de explosie heftig. "Zo'n klap heb ik nog nooit meegemaakt. De bezoekers hier zijn enorm geschrokken. Zeker de mensen in het huisje ernaast. Zij hebben de ontploffing van dichtbij meegemaakt. Wat een nachtmerrie."

De brandweer sluit niet uit dat het inderdaad misging bij het fornuis. "Ter plaatse was het moeilijk om een oorzaak aan te wijzen", legt een woordvoerder uit.

"Er was instortingsgevaar. Alles stond schots en scheef. De muren stonden uit het lood. Dan is het lastig onderzoek doen. Het lijkt op een gasophoping binnenin het huisje. Maar het is niet duidelijk of dat dan komt door een lekkage in een leiding of door een gaspit die openstond."

De politie laat weten dat de eerste bevindingen wijzen op een noodlottig ongeval. De forensische dienst van de politie doet verder onderzoek.