Twee doden in Schotland door storm Babet, ook extreem weer verwacht in Scandinavië

In Schotland zijn twee doden gevallen door de storm Babet. Een 57-jarig slachtoffer was door het noodweer in de rivier Lee terechtgekomen en verdronken. Een tweede slachtoffer, een 56-jarige man overleed nadat er een boom op zijn bestelbusje was gevallen.

In de stad Brechin aan de oostkust zijn ongeveer 400 huizen geëvacueerd vanwege hoogwater. De Britse weerdienst heeft code rood afgegeven. Dat is in Groot-Brittannië een uitzonderlijke maatregel: de laatste keer dat het gebeurde was in 2020.