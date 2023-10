Bayern houdt Mazraoui bij selectie na pro-Palestijnse post: 'Vredelievend persoon'

Afgelopen weekend ontstond er in Duitsland commotie over Marokkaanse voetballers die zich uitspraken over de oorlog tussen Israël en Hamas. Oud-Ajacied Mazraoui deelde een verhaal op Instagram waarin hij de Palestijnen de overwinning toewenst in het conflict. Bayern liet daarop weten in gesprek te gaan met de 25-jarige vleugelverdediger.

Noussair Mazraoui blijft deel uitmaken van de selectie van FC Bayern München na de controverse rond zijn pro-Palestijnse post op sociale media. De in Nederland geboren maar voor Marokko uitkomende voetballer heeft in een gesprek met de Duitse topclub verzekerd "elke vorm van terrorisme en elke terroristische organisatie" te veroordelen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Een andere voormalig Ajacied, Anwar El Ghazi, werd door 1. FSV Mainz op non-actief gesteld omdat hij in een inmiddels verwijderd bericht op social media een standpunt had ingenomen over de oorlog in het Midden-Oosten.

Geloofwaardig

"Noussair heeft ons op geloofwaardige wijze verzekerd dat hij, als vredelievend persoon, terreur en oorlog resoluut afwijst", aldus CEO Jan-Christian Dreesen van de landskampioen. "Hij betreurt het als zijn berichten tot ergernis leiden."

In een verklaring veroordeelt Bayern de aanval van Hamas op Israël. "Haat en geweld van welke aard dan ook horen niet thuis in de Duitse politieke cultuur. FC Bayern staat aan de kant van de Joodse gemeenschap in Duitsland en aan de kant van Israël; niets rechtvaardigt de moord op kinderen en gezinnen."

Hoewel de kou nu uit de lucht is, zal Mazraoui zaterdag toch niet in actie komen in het duel met FSV Mainz 05. Een blessure houdt hem aan de kant.