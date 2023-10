Aruba overweegt vervolging Joran van der Sloot na moordbekentenis

Het Openbaar Ministerie (OM) op Aruba overweegt om Joran van der Sloot alsnog te vervolgen, nu hij heeft bekend dat hij Natalee Holloway heeft vermoord. Dat laat een woordvoerster van het OM weten aan CNN. Aruba heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie om nieuwe documenten gevraagd. Op Aruba geldt een verjaringstermijn van 12 jaar voor doodslag. De verdwijning van Natalee Holloway is inmiddels 18 jaar geleden. Desondanks zei het Arubaanse OM dat de zaak "nooit gesloten is". Of de zaak ondanks de verjaring toch nog geopend kan worden, is volgens het OM op Aruba afhankelijk van verschillende factoren. "We weten nog niet wat er in de rechtbankdocumenten staat", aldus het OM. Daarom zou er niet een simpel ja- of nee-antwoord zijn op de vraag of de verjaring van toepassing is.

De verjaringstermijn van twaalf jaar geldt voor doodslag. Daarvan wordt gesproken als iemand opzettelijk iemand doodt, zonder voorbedachten rade. Er geldt geen verjaringstermijn in het geval van moord. Dan wordt iemand gedood mét voorbedachten rade. Of in dit geval sprake was van moord of doodslag en of er juridische stappen genomen kunnen worden, moet dus nog blijken uit de Amerikaanse rechtbankdocumenten en andere documenten uit het onderzoek.