Honderden liefhebbers kopen 's nachts nieuw Rolling Stones-album

Platenzaak Plato in Groningen draaide om 23.00 uur het nieuwe album. Voor de meeste fans was het de eerste kans om het album volledig te beluisteren. Een uur later ging de plaat in de verkoop.

Dertig platenzaken in Nederland openden vannacht speciaal de deuren voor fans van The Rolling Stones. Het nieuwe album Hackney Diamonds was vanaf middernacht te koop. In Groningen trok dat tientallen liefhebbers, schrijft RTV Noord .

Michel Weber, die al 25 jaar in de platenzaak werkt, zag hoe de albums 's nachts de deur uit vlogen. "Ik denk dat we tegen de honderd platen hebben verkocht. Dat is heel veel voor een half uur, drie kwartier."

Alex Brunsting is al vanaf zijn twaalfde Stones-fan. Hij werkte backstage bij zes Rolling Stones-concerten en wilde de nachtelijke verkoop van het nieuwe album niet missen. "Er zijn sinds 1964 Stones-albums uitgebracht en het is de eerste keer dat ik bij zo'n presentatie ben. Ik vind het geweldig."

Hij is nu al te spreken over het nieuwe album. "Ik vind het op dezelfde hoogte staan als Voodoo Lounge uit '94. Dit album heeft dezelfde relevantie. Je hoort er heel veel van het verleden van de Stones in terug. Dat vind ik heel bijzonder voor een stel mannen dat al tegen de tachtig loopt. Dat het nog zoveel losmaakt bij mensen vind ik heel mooi."

Voor de iets minder fanatieke fans is het album vanaf nu uiteraard ook overdag te koop. Weber: "We verwachten dit weekend nog heel veel albums te verkopen. De Stones hebben het goed getimed. Het is de twintigste, dus de meeste mensen hebben hun salaris binnen. Bovendien is het herfstvakantie én weekend."