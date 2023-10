Particulier onderzoeksfonds investeert in meest veelbelovende longcovidonderzoeken

Onderzoekers van verschillende ziekenhuizen gaan uitgebreid onderzoek doen naar de oorzaken van langdurige klachten door corona. In vier projecten, gefinancierd door Stichting Long Covid, wordt onderzoek gedaan naar longcovid, ook wel postcovid genoemd.

Bij longcovid kunnen mensen na besmetting door het coronavirus maanden en zelfs jaren klachten ervaren als vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn en benauwdheid. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de ziekte en het onderzoek dat wel gedaan wordt, leidt niet tot duidelijkheid over oorzaken, zeggen de artsen.

'Overheidsgeld komt te laat'

Vanaf volgend jaar wordt er met subsidie van de overheid grotere onderzoeken verricht. Daarvoor heeft het ministerie van Volksgezondheid miljoenen euro's beschikbaar gesteld. De stichting vroeg fondsen aan bij de overheid om eerder te beginnen met het onderzoek, maar dat liet lang op zich wachten.

Daarom slaan artsen en onderzoekers de handen nu ineen om "een stevige basis" te leggen voor meer onderzoek naar longcovid in Nederland, met de beschikbare fondsen die ze wel hebben. De anderhalf miljoen die de stichting in de kas heeft is afkomstig uit donaties. Om de projecten door te zetten, zullen meer donaties nodig zijn, zegt Stichting Long Covid.

Behandeling longcovid

De vier onderzoeksprojecten die nu van start gaan, gaan onder meer over abnormale bloedstolling bij longcovid-patiënten, auto-immuniteit en problemen in het immuunsysteem. Zo proberen onderzoekers te achterhalen hoe klachten worden veroorzaakt en dus ook behandeld kunnen worden.

"En dat is waar patiënten om staan te springen", aldus de onderzoekers. Nederland telt naar schatting 90.000 mensen met longcovid-klachten.