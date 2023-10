Politie is ruim 2200 portofoons kwijt, niet zeker 'wie ze in handen heeft'

De politie is in de afgelopen vijf jaar 2244 portofoons kwijtgeraakt. Door 'slordige administratie' kan de politie niet uitsluiten dat de apparaten in de handen zijn gevallen van criminelen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van vragen aan de politie.

Zo blijken er alleen al in Rotterdam 450 portofoons actief waarvan de politie ook niet weet waar die beland zijn. Zelf zegt de politie wel dat zo een apparaat 'waarschijnlijk' ergens in een la of kast op een politiebureau ligt. De kans dat de portofoons rondgaan of rond zijn gegaan in het criminele circuit is 'nihil', aldus de politie.

Voorzitter Jan Struijs van de politiebond NPB wil dat er grootschalig onderzoek gedaan wordt naar de zoekgeraakte portofoons. "We moeten honderd procent kunnen uitsluiten dat er apparaten worden gebruikt in het criminele circuit.", zegt Struijs tegen RTL Nieuws.

In 2016 kwam naar buiten dat een agent uit Limburg een portofoon verkocht had aan criminelen. Dat apparaat maakte het mogelijk om stiekem mee te luisteren met agenten, de recherche en de meldkamer. De onderwereld was zo onder meer op de hoogte van aanstaande politieacties.