Hoofdverdachte moordaanslag president Haïti opgepakt, was twee jaar voortvluchtig

In Haïti is de hoofdverdachte van de moord op toenmalig president Moise na ruim twee jaar gearresteerd. Joseph Felix Badio, een voormalig medewerker van het ministerie van Justitie, wordt ervan verdacht de moordenaars te hebben ingehuurd die de liquidatie in juli 2021 uitvoerden.

Politieagenten wisten Badio te onderscheppen toen hij de parkeerplaats van een supermarkt verliet in Petion-Ville, een voorstad van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Moord, poging tot moord en een gewapende overval worden hem ten laste gelegd.

Doodgeschoten in slaapkamer

President Moise werd doodgeschoten in zijn slaapkamer door een groep gewapende mannen. Ze waren zijn huis in de heuvels ten noorden van Port-au-Prince binnengevallen en vuurden twaalf kogels op hem af. De groep bestond volgens onderzoekers voornamelijk uit Colombiaanse huurmoordenaars. Enkele andere betrokkenen, onder wie een senator en een zakenman, zijn in de Verenigde Staten berecht voor hun aandeel in de zaak.

Sinds de moord is Haïti in chaos gestort. Er is grote politieke onenigheid en een gebrek aan besluitvorming. Als gevolg daarvan hebben gewapende bendes hun greep op de bevolking versterkt. Door bendegeweld kwamen begin dit jaar in minder dan twee weken bijna 200 mensen om het leven.

De Verenigde Naties zien het geweld in Haïti "steeds gewelddadiger en frequenter" worden. Met name in de hoofdstad Port-au-Prince is het gevaarlijk. Zwaarbewapende bendes strijden daar om elkaars territoria. De VN-Veiligheidsraad heeft daarom deze maand besloten een internationale troepenmacht naar het land te sturen.