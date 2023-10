Canada haalt tientallen diplomaten terug uit India vanwege rel

Canada heeft tientallen diplomaten teruggehaald uit India vanwege de diplomatieke rel tussen de twee landen. Minister Joly van Buitenlandse Zaken zegt dat 41 van de in totaal 62 Canadese diplomaten in het land zijn teruggetrokken. De resterende 21 zouden wel veilig in India kunnen blijven opereren.

Het besluit komt nadat de regering van India deze week had gedreigd om de diplomatieke immuniteit van Canadese ambassademedewerkers in te trekken. Het is een nieuwe escalatie in de diplomatieke rel. Die ontbrandde vorige maand toen de Canadese premier Trudeau zei dat India mogelijk betrokken was bij de moord op een sikh-leider in Canada.

In juni werd deze Hardeep Singh Nijjar doodgeschoten door gemaskerde mannen bij een sikh-tempel. Aanhangers van de religieuze leider houden India verantwoordelijk. Trudeau zei in september dat zijn veiligheidsdiensten "geloofwaardige beschuldigingen" onderzoeken, die erop wijzen dat mensen verbonden aan de Indiase regering betrokken waren bij de liquidatie. Dat bericht viel slecht in India.

Ongekende dreiging

De afgelopen maand besloot India onder meer om geen visa meer te verstrekken aan Canadese staatsburgers. Nu komt daar dus het mogelijk intrekken van de diplomatieke onschendbaarheid bovenop. "Dit zou hun veiligheid in gevaar brengen", zegt minister Joly. Door het terugtrekken van de diplomaten kunnen mensen in Mumbai, Bangalore en Chandigarh niet ter plekke geholpen worden met consulaire zaken.

Joly zegt dat de dreiging van India niet alleen ongekend is, maar ook in strijd is met internationale wetten. "Het is een duidelijke overtreding van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer. Dreigen met het opheffen van diplomatieke immuniteit is onredelijk en werkt escalerend." Vanwege die redenen zegt Canada geen soortgelijke stappen tegen Indiase diplomaten te zetten.