Staat daagt bedrijf Van Lienden voor de rechter vanwege mondkapjesdeal

Het bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) van Sywert van Lienden wordt voor de rechter gedaagd door de Nederlandse Staat. De civiele procedure richt zich op de omstreden mondkapjesdeal die het bedrijf heeft gesloten met het ministerie voor Volksgezondheid tijdens de coronapandemie.

Het besluit is genomen op advies van de landsadvocaat, schrijft demissionair minister Helder voor Langdurige Zorg in een Kamerbrief. "In verband met het procesbelang van de Staat kan ik niet ingaan op de inhoud van deze dagvaarding."

Vorig jaar december werd duidelijk dat het kabinet de schade van de mondkapjesdeal zou gaan proberen terug te vorderen. Het Openbaar Ministerie is eerder een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de mondkapjesdeal. De procedure die door de Staat wordt aangespannen staat daar los van.

OM: dertig miljoen winst

Van Lienden sloot aan het begin van de coronacrisis een deal van 100 miljoen euro met de overheid voor het leveren van mondkapjes. Hij beloofde dat kosteloos te doen, maar hij en twee zakenpartners richtten kort na het sluiten van de deal een bedrijf op waarmee ze wel degelijk winst maakten. Volgens het OM gaat het om zo'n 30 miljoen euro.

In een reactie roept Van Lienden het ministerie van Volksgezondheid op om de dagvaarding openbaar te maken. Volgens hem komt de informatie daarin niet overeen met eerdere onderzoeken naar de mondkapjesdeal. "Maak het stuk openbaar en dan kan iedereen het zelf naast alle onderzoeken leggen die er zijn", zegt hij in een reactie aan de NOS.

Ook zegt hij het opmerkelijk te vinden dat het een politiek gemotiveerde dagvaarding is. "Het ministerie heeft op allerlei manieren geprobeerd om hierover iets te zeggen, dit is het zoveelste hoofdstuk."