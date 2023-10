Korfbalploeg begint met opmerkelijke debutante Schröder (27) aan WK in Taiwan

De Nederlandse korfballers staan aan de vooravond van het WK in Taiwan, waar vrijdagochtend vroeg de eerste groepswedstrijd wacht tegen Brazilië. Het doel is om de achtste opeenvolgende wereldtitel binnen te slepen. En dat doet de ploeg met een opmerkelijke debutante in de selectie: de 27-jarige Zita Schröder.

Want na jaren van geduld staat Schröder nu eindelijk voor haar interlanddebuut. En dat is bijzonder, want op clubniveau won ze bij haar club PKC al alles wat er te winnen viel. Ze vierde vijf landskampioenschappen, won drie keer de Supercup en beleefde dit seizoen een primeur door met haar team als eerste team de Champions League in het Europese korfbal te winnen.

Bovendien wordt ze al jaren gezien als een van de beste korfbalsters van het land. Dat kwam mede door haar uitverkiezing tot Korfbalster van het Jaar in het seizoen 2021/22. Maar een debuut in de nationale ploeg bleef door verschillende redenen uit.

Volgens Schröder zelf ligt dat mede aan haar speelstijl. "Ik ben niet iemand die snel opvalt, dus misschien is het daarom dat ik nu pas aansluit."

Maar er ligt meer aan ten grondslag.

Coronacrisis

Want er kwam al eerder een oproep vanuit het nationale elftal aan het adres van Schröder. Dat was in tijden van de lockdowns in de coronacrisis. Schröder werkte destijds fulltime als verpleegkundige en wilde haar collega's in het ziekenhuis niet in de steek laten. Daarom legde ze de oproep naast zich neer.

"Dat tekent haar als persoon en dat vind ik ook erg mooi aan haar", vertelt bondscoach Jan Niebeek.

Nu combineert Schröder haar baan met een topsportstatus bij TeamNL. Het levert bomvolle weken op, die haar ook veel voldoening geven. "Ik plof vermoeid neer aan het einde van de week, maar krijg tegelijkertijd ook veel energie van de dingen die ik doe."

Bekijk een reportage uit 2021 over korfbalster Zita Schröder op de corona-afdeling van het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Dordrecht: