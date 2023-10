Pinoké verslaat Rotterdam in hockeytopper, zaterdag wacht ook ongeslagen Oranje Rood

De topper in het Nederlandse mannenhockey tussen Pinoké en Rotterdam is gewonnen door Pinoké. Thuis in het Amsterdamse Bos draaide de nummer twee van de Hoofdklasse een 0-1 achterstand om naar een 2-1 zege door een late tip-in van Florent van Aubel.

Het leverde het nog ongeslagen Pinoké niet de eerste plek in de competitie op, want ook koploper Oranje Rood won, met 5-1 bij Laren. Daardoor zijn landskampioen Pinoké en de ploeg uit Eindhoven samen koploper. Oranje Rood heeft een beter doelsaldo. Zaterdag spelen de nummers één en twee tegen elkaar.

Pinoké moet zorgen dat het tegen Oranje Rood beter speelt dan in de eerste helft tegen Rotterdam, dat vurig begon. Het eerste kwart was levendig en was voorbij voor je er erg in had door het hoge tempo. Rotterdam kwam verdiend op voorsprong nadat Olivier Hortensius de bal met een mazzeltje voor zijn stick had gekregen bij een strafcorner en scoorde.