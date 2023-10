Bijlezen: dit gebeurde vandaag in de oorlog tussen Israël en Hamas

Het grondoffensief van Israël in de Gazastrook komt snel, stelt de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant. Behalve bombardementen op Gaza was er vandaag ook een Israëlische luchtaanval op de Westelijke Jordaanoever. Ook waren daar gevechten.

In Khan Younis, een stad in het zuiden van de Gazastrook, zijn vanochtend kinderen begraven. Het huis waarin ze met hun moeder en oma lagen te slapen, stortte in na luchtaanvallen op de stad. Nabestaanden zijn woedend. - NOS