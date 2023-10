Advocaat Trump bekent schuld in samenzweringszaak Georgia

Een dag voordat ze voor de rechter moest verschijnen heeft Sidney Powell, voormalig advocaat van Donald Trump, bekend dat ze medeplichtig is aan samenzwering om de verkiezingsuitslag in de staat Georgia ongeldig te laten verklaren.

In ruil daarvoor hoeft ze niet meer voor een jury te verschijnen, maar krijgt ze zes jaar voorwaardelijk en een boete. Ook moet ze getuigen in de zaken tegen de andere verdachten, onder wie waarschijnlijk haar voormalige cliënt oud-president Trump. Daarnaast moet ze een excuusbrief schrijven aan de inwoners van Georgia.

Powell was na de verkiezingen van 2020 een van Trumps zichtbaarste advocaten die bepleitten dat de verkiezingen gestolen waren. Ze beschuldigde uit naam van team-Trump stemmachineproducent Dominion ten onrechte van fraude.

Verkiezingskantoor binnengedrongen

In haar bekentenis geeft ze toe dat ze samen met leden van de lokale Republikeinse partij en een handjevol Trumpaanhangers in januari 2021 het verkiezingskantoor van de conservatieve gemeente Coffee County is binnengedrongen. Daar kopieerden ze stembiljetten en informatie met als doel aan te tonen dat het systeem zo was afgesteld dat Trump wel moest verliezen. Dat is nooit aangetoond.

In de schikking die Powell met de aanklagers heeft getroffen, is te lezen dat ze computerdata-onderzoekers heeft ingehuurd. Die zou ze in Coffee County illegaal toegang verlenen tot overheidscomputers met als doel het "onderzoeken van persoonlijke informatie van kiezers, in de wetenschap dat zo'n onderzoek gebeurde zonder officiële toestemming".