Extreem laag water belemmert afvaarten naar Waddeneilanden

Rederijen hebben morgen afvaarten naar de Waddeneilanden geschrapt. Door een stormachtige wind uit het oosten staat het water aan de noordelijke kust extreem laag. Hierdoor kunnen veerboten in de middag niet vertrekken.

De geschrapte afvaarten komen op een ongelukkig moment. Morgen begint voor Noord-Nederland de herfstvakantie. Gedupeerde passagiers zijn volgens RTV Noord door de rederijen gebeld. Er wordt gezocht naar alternatieven. Zo wordt gekeken of bij vloed vaker gevaren kan worden.

Tussen Harlingen en Terschelling zijn morgenmiddag vijf afvaarten geschrapt, valt te lezen op de website van de rederij. Naar Vlieland vervalt een van de vier vaarten vanuit Harlingen. Vanuit Vlieland naar Harlingen vervallen er twee. Tussen Holwerd en Ameland vervallen morgen vijf diensten, meldt RTV Noord.

Ook van en naar Schiermonnikoog zijn diensten geschrapt. Rederij Teso, die tussen Den Helder en Texel vaart, spreekt van "een geringe kans" dat morgen afvaarten worden geannuleerd.

Uniek

De situatie is volgens Rijkswaterstaat uniek. Zo kan door de harde wind het water op sommige plekken tot wel anderhalf meter lager staan dan normaal. Dergelijke waterstanden komen eens in de tien jaar voor. Toch is niet overal sprake van extreem laag water. Door de harde wind kan in delen van het IJsselmeer het water juist heel hoog staan. "Het water dat aan de oostkant wegwaait, zorgt aan de westkant voor opstuwing", aldus Rijkswaterstaat.

Het KNMI heeft vanwege de harde wind morgen tussen 06.00 uur en 21.00 uur code geel afgegeven. De Eemshaven en haven van Delfzijl blijven toegankelijk voor zeeschepen, meldt Seaports Groningen.