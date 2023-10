Gokbedrijven profiteren van openen online gokmarkt

Nederlanders vergokken meer geld sinds online gokken legaal is geworden. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelautoriteit. 2022 was het eerste jaar waarin de online gokmarkt het hele jaar open was, en dat jaar was het totale brutospelresultaat (de inleg minus uitgekeerde prijzen) 3,4 miljard euro. Dat is zeventig procent meer dan de 2 miljard euro van het jaar ervoor.

De omzetgroei komt deels door online gokken, goed voor bijna een derde van de totale opbrengst. Ook fysieke casino's en gokhallen deden vorig jaar betere zaken dan in 2021, toen ze nog een aantal maanden dicht waren vanwege corona. Vergeleken met 2019 - het laatste jaar voor de coronacrisis - werd er in totaal 700 miljoen euro meer vergokt.

Gemiddeld gaven Nederlanders 258 euro uit aan legale kansspelen, dit is iets minder dan het Europees gemiddelde. De kansspelautoriteit ziet een verschuiving van fysieke casinospelen en gokautomaten naar online, want de opbrengst van fysieke casinolocaties is gedaald, terwijl de totale opbrengst van casinospelen (fysiek en online) aanzienlijk toenam.

Niet genoeg bescherming

In 2019 was een ruime Kamermeerderheid voor het legaliseren van online gokken, om deze markt te kunnen reguleren en te voorkomen dat gokkers hun heil zoeken op buitenlandse, soms schimmige websites. Tegenstanders vreesden dat legalisering zou leiden tot meer gokverslaafden.

Sinds 1 oktober 2021 is online gokken legaal mogelijk. Vorige maand concludeerde de Kansspelautoriteit dat online gokbedrijven te weinig doen om spelers tegen zichzelf in bescherming te nemen.