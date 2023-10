Kringloopwinkel stuit op boek met vooroorlogse foto's van Kamp Westerbork

Een Dokkumse kringloopwinkel is op een boek met bijzondere foto's van Kamp Westerbork gestuit. Het album staat vol met foto's uit 1939, toen het kamp nog in aanbouw was. Uit die periode zijn niet veel foto's, weet Joost Tanasale, woordvoerder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Het fotoboek is gevonden toen kringloopwinkel De Fûgelpits in opdracht van een woningstichting een huis ontruimde. "Dan komt er weleens wat voorbij om te laten zien. In deze woning stonden enorm veel spullen. Van alles en nog wat. De eigenaar was een echte verzamelaar", zegt Jappie Wiersma van de kringloopwinkel tegen Omrop Fryslân.

Het kamp werd in 1939 in opdracht van de regering gebouwd. Aanvankelijk was het bedoeld als opvanglocatie voor Joodse vluchtelingen. Op de foto's is te zien hoe op het kampterrein onder meer een synagoge en ziekenhuis in aanbouw zijn.