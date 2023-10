Kamerleden wegen woorden over conflict Hamas-Israël op goudschaaltje

In de Tweede Kamer worstelen sommige partijen met de oorlog tussen Israël en Hamas. Eensgezind heeft de Tweede Kamer de aanvallen van Hamas op Israël veroordeeld, maar er klinken bij veel partijen inmiddels ook groeiende zorgen over de burgerslachtoffers in Gaza en de groeiende polarisatie in Nederland.

Vandaag bleek bijvoorbeeld GroenLinks/PvdA spijt te hebben van de steun aan een SGP-motie waarin het recht op zelfverdediging van Israël tegen het geweld van Hamas wordt benadrukt. De twee samenwerkende partijen hebben een verklaring naar buiten gebracht waarin staat dat er een andere keuze had moeten worden gemaakt.

De steun kwam GroenLinks/PvdA de laatste dagen op veel kritiek te staan, met name op sociale media. "Het was nooit onze bedoeling om schendingen van het internationaal humanitair recht te bagatelliseren of er uitzonderingen op te formuleren", staat nu in de verklaring.

"Het was beter geweest als we zelf een motie hadden ingediend met onze eigen bewoordingen, en deze motie niet hadden gesteund", zegt de partijencombinatie achteraf.

Polariseren

Ook andere partijen worstelen met het onderwerp, dat veel emoties oproept in de samenleving en ook in de achterbannen. "Ik ben woordvoerder stikstof geweest", zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk. "Ik dacht dat dat een complex onderwerp was, maar dit is nog veel complexer en gevoeliger."

Wat het CDA-Kamerlid vooral stoort, is dat als hij zegt dat hij voor het recht van Israël op zelfverdediging is, hij meteen in het "hokje" gestopt wordt dat hij niet geeft om de Palestijnen. En als hij pleit voor het rekening houden met de Palestijnse bevolking, dat dat meteen wordt gezien als tegen Israël zijn. "Met dat hele hokjesdenken en polariseren moeten we stoppen. Het leidt tot niets."

Boswijk koppelt het recht op zelfverdediging aan de oproep aan Israël om proportioneel te reageren en binnen de regels van het internationaal recht. "Het is schrijnend dat het aantal burgerslachtoffers zo oploopt. Of het nou om het leven van een onschuldige Israëliër gaat of om dat van een onschuldige Palestijn, beide is even erg."