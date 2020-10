Grond Doetinchem verontreinigd, niemand voelt verantwoordelijkheid

Tv-programma De Monitor en onderzoeksplatform Follow the Money deden de afgelopen tijd onderzoek naar hoe de PFAS-stoffen de afgelopen jaren in het milieu in Doetinchem terecht konden komen.

Op een bedrijventerrein in Doetinchem staan zo'n 1300 vaten oud blusschuim, waar al langere tijd PFAS uit lekt. De grond eromheen is verontreinigd en omwonenden hebben daar last van, maar niemand wil de kosten betalen voor het opruimen van het spul.

De Monitor en Follow the Money schrijven dat het gebrek aan onafhankelijk milieutoezicht heeft geleid tot de milieuverontreiniging. "De bestuurlijke handhaving hapert, zegt officier van justitie Ingeborg Koopmans. "Wij maken regelmatig mee dat er niet of onvoldoende wordt gehandhaafd, waardoor situaties soms groter worden dan ze eigenlijk hadden kunnen of moeten zijn."

Er werd lange tijd niet gehandhaafd op de hoeveelheid, onder meer omdat volgens de gemeente niet bekend was dat er PFAS in de bussen zat. Overigens werd PFAS toen ook niet gezien als een gevaarlijke stof, zegt een gemeentewoordvoerder. Ook heeft het toezicht een paar jaar niet bij de gemeente gelegen, maar bij de provincie.

Sommige omwonenden maken zich zorgen. Dat geldt ook voor Roelof de Wit en zijn gezin, zegt hij tegen Omroep Gelderland/Regio8 . De familie heeft in de tuin een appelboom staan en uit onderzoek is gebleken dat de appels in de boom vol zitten met PFAS. "Twee jaar geleden hebben we voor het laatst appelmoes gemaakt. Dat zou kunnen betekenen dat we in kleine hoeveelheden PFAS hebben binnengekregen."

Karen Kamps, fractievoorzitter GroenLinks Doetinchem: "Het gaat hier echt om een heel groot milieuschandaal. Het is heel frappant dat er al negen jaar lang niet gehandhaafd is. Ik kan daar geen verklaring voor vinden."

Inmiddels is het bedrijf failliet en de vaten zijn gaan lekken, bleek in april vorig jaar. Maar de eigenaar lijkt zich niet verantwoordelijk te voelen voor de milieuschade die de stoffen in de vaten hebben aangericht. En nu is het dus al lange tijd onduidelijk wie de boel moet opruimen en de grond moet saneren.

Het onderzoek naar de appels werd gedaan door de Vrije Universiteit van Amsterdam, in opdracht van De Monitor en Follow the Money. Daaruit kwam naar voren dat in de appels van het gezin veertig keer zoveel PFAS is gemeten als in een normale appel. Toch krijgt iemand die zo'n appel eet niet te veel PFAS binnen, zegt hoogleraar Jacob de Boer. "Als je één appel per dag eet, blijf je nog ruim onder de norm, dus dat is mooi."

Vaten leegpompen om lekkage te stoppen

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat als er wel gevaarlijk hoge concentraties PFAS in de grond zouden zitten, er direct zou worden ingegrepen. De gemeente laat de komende tijd in ieder geval de vaten leegpompen. "Zodat de lekkage stopt", zegt de woordvoerder. Daarna wordt gekeken hoe erg de verontreiniging is en wat alles kost. Vermoedelijk loopt het bedrag op tot ongeveer een miljoen euro. De gemeente hoopt er met de betrokkenen uit te komen.

