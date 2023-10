Man overleden bij schietpartij in Apeldoorn

Bij een schietpartij in Apeldoorn is een dode gevallen. Het gaat om een man, meldt de politie.

De schietpartij vond rond 16.15 uur plaats in de Mauvestraat. Meerdere ambulances en agenten in kogelwerende vesten kwamen ter plekke. Ook werd een politiehelikopter ingezet. De straat is afgezet voor onderzoek.

De exacte locatie van de schietpartij kan de politie nog niet delen. In de voortuin van een woning is een tent van de brandweer geplaatst, meldt Omroep Gelderland.

De aanleiding van de schietpartij is niet duidelijk. Ook over een dader kan de politie nog niks zeggen.