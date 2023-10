Ex-militair Lemmen wil plek veroveren tussen Jumbo's sterren: 'Met gepaste bescheidenheid'

Lemmen begon als militair bij de luchtmacht met wielrennen als hobby, is pas een jaar prof nu gaat hij rijden bij superploeg Jumbo-Visma. - NOS

Zijn overstap van Human Powered Health naar Jumbo-Visma is als die van Sparta naar Manchester City, beaamt hij. "Het spelletje is hetzelfde, maar toch is alles anders. De omkadering is veel groter." Veel groter dan bij de Amerikaanse ploeg waar hij dit jaar reed. Heel veel groter dan alles wat Lemmen daarvoor meemaakte op de fiets. Lemmen begon als militair bij de luchtmacht met wielrennen. Als hobby, nog zonder enig idee over de route die hij zou gaan afleggen. "Ik ben volgens mij de enige Nederlander die letterlijk alle volwassen categorieën heeft doorlopen", zegt Lemmen. "Van het allerlaagste, de sportklasse, en dan stapje voor stapje naar de WorldTour. Daar ben ik heel trots op. Het voelt ook wel ongelooflijk. Daar kan ik heel eerlijk in zijn." Pas dit jaar prof Afgelopen seizoen reed Lemmen zich in de kijker bij het Amerikaanse Human Powered Health. Het in Spanje gevestigde team, waar ook Jumbo's Vuelta-winnaar Sepp Kuss een verleden heeft, gaf hem zijn eerste profcontract. "Een grote stap, omdat ik kon stoppen met werken. Toen kon ik er eindelijk alles voor geven. Daarvoor kon ik alleen na werk trainen, of zelfs helemaal niet als ik op oefening ging. Structureel trainen was toen dus niet mogelijk."

Foto: 7e22d35f-4427-30a6-90db-47b50d9c31e6 - Bart Lemmen

Afgelopen zomer kwam zijn vooruitgang tot uiting met een fraaie vierde plaats op de NK, nipt achter een ijzersterk podium met Mathieu van der Poel, Olav Kooij en winnaar Dylan van Baarle. Komend jaar wordt Lemmen ploeggenoot van Kooij en Van Baarle bij Jumbo-Visma. Of hij tussen zulke mannen zijn plekje kan veroveren? "Ja, maar met gepaste bescheidenheid", zegt Lemmen. "Ik ben niet de beste of op een na beste renner. Ik ga laten zien wat ik kan en ik rijd met heel veel plezier." Bekijk hieronder de samenvatting van de NK wielrennen in Zuid-Limburg. Vanaf 2.23 zie je de finale met de sterke Bart Lemmen.

Bekijk hier de samenvatting van het nationaal kampioenschap wielrennen op de weg. - NOS

Het vertrouwen van de ploeg doet hem op voorhand al goed. Lemmen is 28, geen leeftijd waarop talenten nog vaak worden ontdekt. Maar 'potentie' was het toverwoord dat Jumbo-Visma overtuigde Lemmen aan te trekken. "Ze vinden de waardes die ik rijd veelbelovend. Zeker gezien de geringe basis en training die ik heb. Ik heb dit jaar voor het eerst echt alle tijd gehad om te trainen, maar dat was bij een kleiner team. Met het Jumbo-sausje eroverheen kan er nog veel rek op zitten." Eerste hoogtestage "Zij hebben alle middelen en mensen om het volledige potentieel te verkennen." Dat zit hem in van alles. Van materiaal en personeel tot trainingsmethodes en hoogtestages. Die voorbereidingen 'op hoogte' zijn tijdens de wintermaanden en voor grote rondes gebruikelijk bij topploegen als Jumbo-Visma. Lemmen ging dit jaar pas voor het eerst op hoogtestage. "In juli, drie weken in de buurt van Livigno met mijn vriendin en de hond. Je zou het ook een heel erg actieve vakantie kunnen noemen. Maar daarna reed ik pas écht heel hard."

Foto: 905c6078-034c-3c2a-a488-001eb54f4c75 - NOS

Lemmen: "Ik reed in Spanje (Ronde van Castilië en Léon) al goed, maar daar verknalde ik twee keer mijn eindsprint. En in Circuito de Getxo (een pittige eendagskoers in Baskenland, red) kon ik Ion Izagirre nog heel lang volgen op de slotklim. En ik klopte Diego Ulissi in een sprint bergop. Toen dacht ik wel: wow! Dat waren van die dagen waarop ik voelde: ik word gewoon niet moe." Sprookje Waar het met de hulp en begeleiding van Jumbo-Visma toe kan leiden, weet Lemmen zelf ook niet. Hoe dan ook is zijn overstap een sprookje. "Ik had dit allemaal niet durven dromen toen ik voor het eerst op de fiets stapte." En mocht hij toch niet slagen? Geen man overboord. "Ik heb vrede met hoe goed ik ben. Stel dat het totaal mislukt, dan heb ik er alles aan gedaan en heeft Jumbo me ongetwijfeld het meeste geholpen, en dan is dat hoe het is."