OM eist taak- en celstraf tegen maker neppornovideo Welmoed Sijtsma

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden tegen de man die een nepseksvideo met het gezicht van presentatrice Welmoed Sijtsma maakte en verspreidde. De man uit Amersfoort maakte de video met deepfake-technologie, waarbij het hoofd van Sijtsma digitaal op het lichaam van een porno-actrice werd gemonteerd.

Het maken van de deepfake pornovideo grenst aan schending van de lichamelijke integriteit, vindt de officier van justitie. Ook noemt de officier het een inbreuk op de seksuele autonomie van Sijtsma en een inbreuk op haar privacy omdat de video nauwelijks van echt te onderscheiden is.

Vorig jaar november werd de man opgepakt op verdenking van het maken van het filmpje. Na een verhoor werd hij vrijgelaten voor de duur van het onderzoek. Het OM meldde in juli dat hij wordt vervolgd voor het stiekem maken en vervaardigen van beelden met een seksuele aard.

De zaak leidde tevens tot Kamervragen over het verbieden van deepfake pornografie.

In gesprek met de maker

Vorig jaar ontdekte Sijtsma het bestaan van de video. De WNL-presentatrice deed aangifte en maakte er ook een documentaireserie over voor NPO 3: Welmoed en de sexfakes.

In de documentaireserie onderzocht ze wat deepfake-porno is en ging ze opzoek naar de persoon die de nep- pornovideo over haar maakte. Via het IP-adres dat werd gevonden door een IT-onderzoeker die door Sijtsma werd ingeschakeld, werd de verdachte opgespoord. Uiteindelijk lukte het Sijtsma om via een chat in gesprek te gaan met de maker van de seksvideo.