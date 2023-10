Drie jaar celstraf voor 'brein' achter Rotterdamse hooliganclub

Een 30-jarige man uit Rijswijk moet drie jaar de cel in voor bedreigingen, discriminatie en betrokkenheid bij rellen. Daarnaast is hem een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd. Dat heeft de rechter vanmiddag bepaald.

Volgens politie en justitie was de man de leider van de Rotterdamse Jongeren Kern (RJK), de jongerenbeweging van de harde kern van Feyenoord-supporters. Leden van die hooligangroep worden in verband gebracht met de spandoeken vol bedreigingen die in mei tijdens de Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma in Tirana werden uitgerold.

Erop stonden bedreigingen aan het adres van onder meer burgemeester Aboutaleb en diens dochter. De rechter is ervan overtuigd dat de 30-jarige man de teksten heeft bedacht.

Op een ander doek stonden bedreigingen gericht aan Paul van Dorst, oprichter van de Roze Kameraden, de lhbti+-supportersvereniging van Feyenoord. Van Dorst, Aboutaleb en diens dochter deden aangifte van belediging en bedreiging.

Brandstichting en bekladding

Een jaar eerder werd bij de sportschool van Van Dorst brand gesticht en werden er bedreigende en kwetsende leuzen op de muur geklad. Volgens de rechtbank gaf de man daar opdracht toe. Daarnaast heeft hij de woning van een Rotterdamse wethouder laten bekladden met beledigende teksten.

Volgens de rechter was de man vooral het brein van de groep, maar bleef hij zelf zoveel mogelijk op de achtergrond. "U liet anderen de kastanjes uit het vuur halen", aldus de rechter. Dat de man een afgestudeerd jurist is "heeft de rechtbank verbijsterd".

Rellen

Daarnaast acht de rechtbank de man schuldig aan betrokkenheid bij de heftige rellen afgelopen Oud en Nieuw in 's-Gravendeel, bij Dordrecht. Daarbij werd de politie onder meer met zwaar vuurwerk belaagd.

De 30-jarige jurist en fiscalist zei vorige maand tegen omroep Rijnmond dat hij tot inkeer is gekomen en dat hij afstand neemt van het hooliganbestaan. De rechter heeft daar zijn twijfels over. "Uw goede gedrag lijkt alleen ingegeven door de gevangenisstraf die u boven het hoofd hangt."

Naast de gevangenisstraf mag de man geen contact opnemen met de oprichter van de Roze Kameraden en krijgt hij een locatieverbod voor de Kuip van vijf jaar.