Nederlander (18) onder gijzelaars Hamas in de Gazastrook

Onder de gijzelaars die worden vastgehouden door Hamas in de Gazastrook is een 18-jarige Nederlander. Dat bevestigt zijn familie aan de NOS. Ook de Israëlische ambassade in Den Haag maakt melding van de zaak.

Ofir Engel werd op 7 oktober ontvoerd uit de kibboets Be'eri toen hij op bezoek was bij zijn vriendin. De kibboets ligt op enkele kilometers van de Gazastrook en was op 7 oktober een van de eerste dorpen die werd aangevallen door Hamas-militanten.

"De ambassade van Israël in Nederland is in contact met de familie van Ofir en roept op tot de vrijlating van hem en alle andere gegijzelden", aldus een woordvoerder van de ambassade in een schriftelijke reactie. "Alle steun is nodig om alle ontvoerde personen vrij te krijgen."

Een woordvoerder van het Israëlische leger meldde vanochtend dat er 203 mensen worden gegijzeld in de Gazastrook.

Geboren in Israël

De 18-jarige Engel is in Israël geboren en woont met zijn familie in de kibboets Ramat Rachel, nabij Jeruzalem. Hij was de donderdag voor de aanslag naar Be'eri gereisd om joodse feestdagen bij zijn schoonfamilie te vieren, zegt zijn tante Yael Engel Lichi tegen de NOS.

Toen de aanval begon vluchtte Engel met zijn vriendin en haar familie naar de schuilkelder, maar ze konden de Hamas-strijders niet buiten houden. Ofir en zijn schoonvader werden meegenomen; zijn vriendin, schoonmoeder en twee schoonzusjes niet.