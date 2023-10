Gegijzelde Ofir (18) versneld tot Nederlander gemaakt in hoop op vrijlating

Onder de gijzelaars die in de Gazastrook worden vastgehouden door de militanten van Hamas is een 18-jarige Nederlander. Ofir Engel werd deze week genaturaliseerd tot Nederlander. "Op die manier wordt gehoopt dat de kans op vrijlating vergroot kan worden", meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Engel is geboren in Israël en woont met zijn familie in de kibboets Ramat Rachel, nabij Jeruzalem. Zijn opa is in Nederland geboren. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde hij naar Israël en het grootste deel van de familie woont nu daar.

De procedure om de 18-jarige tot Nederlander te maken was al ingezet voor zijn gijzelneming, zegt een familielid van hem tegen de NOS. Het lopende proces is versneld uitgevoerd op verzoek van de familie. "Het hebben van meerdere nationaliteiten is altijd een ding geweest in de familie omdat je in Israël nooit weet wat je boven het hoofd hangt", zegt Yael Engel Lichi, een nicht van de opa van Ofir.

Ze zegt in Nederland zegt dat de familie geen idee heeft of hij nog leeft: