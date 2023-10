'Gegijzelde Ofir (18) tot Nederlander gemaakt om internationale druk op te voeren'

Onder de gijzelaars die in de Gazastrook worden vastgehouden door de militanten van Hamas is een 18-jarige Nederlander. Dat bevestigt zijn familie aan de NOS. De Telegraaf meldt dat de gijzelaar, Ofir Engel, in de afgelopen week is genaturaliseerd tot Nederlander om de internationale druk op te voeren.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zegt dit ook van zijn familie te hebben gehoord. De Israëlische ambassade in Den Haag en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn op de hoogte van de ontvoering van Engel, maar zeggen niets over zijn recente naturalisatie.

De 18-jarige Ofir Engel is geboren in Israël en woont met zijn familie in de kibboets Ramat Rachel, nabij Jeruzalem. Zijn opa is in Nederland geboren. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde hij naar Israël en het grootste deel van de familie woont nu daar.

In het weekend van de terroristische aanvallen van Hamas was hij op bezoek bij zijn vriendin in de kibboets Be'eri. Die kibboets, op enkele kilometers van de Gazastrook, was een van de eerste dorpen die werden aangevallen door Hamas-militanten.

Engel was de donderdag voor de aanslag naar Be'eri gereisd om joodse feestdagen bij zijn schoonfamilie te vieren, zegt zijn tante Yael Engel Lichi tegen de NOS.

Toen de aanval begon vluchtte Engel met zijn vriendin en haar familie naar de schuilkelder, maar ze konden de Hamas-strijders niet buiten houden. De militanten schoten de hond dood en namen Engel en zijn schoonvader mee. Zijn vriendin, schoonmoeder en twee schoonzusjes lieten ze ongemoeid. Sinds zijn ontvoering is er niets van hem vernomen.

Naturalisatie

De Telegraaf schrijft dat zijn familie "ten einde raad" is en contact opnam met de Nederlandse ambassade in Israël om Engel te naturaliseren. Zij hopen dat een dubbele nationaliteit de internationale druk kan opvoeren bij onderhandelingen over zijn vrijlating.

Het CIDI zegt tegen de NOS dat de familie inderdaad deze procedure in gang heeft gezet. "Zij verwachten dat Hamas gegijzelden met een dubbele nationaliteit zal vrijlaten en dat hij daarbij zit."

Ambassade op de hoogte

"De ambassade van Israël in Nederland is in contact met de familie van Ofir en roept op tot de vrijlating van hem en alle andere gegijzelden", aldus een woordvoerder van de ambassade in een schriftelijke reactie. "Alle steun is nodig om alle ontvoerde personen vrij te krijgen."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil omwille van de gevoeligheid van de zaak niets over de zaak te zeggen. Demissionair premier Rutte heeft eerder opgeroepen de onschuldige gegijzelden direct vrij te laten.

Een woordvoerder van het Israëlische leger meldde vanochtend dat er 203 mensen worden gegijzeld in de Gazastrook. Hamas zegt dat het zo'n 250 mensen vasthoudt.