Politie schiet ontsnapte tbs'er neer in Hulten na 'flinke achtervolging'

De politie heeft in Hulten, bij Tilburg, een man neergeschoten en aangehouden na een achtervolging. Na onderzoek van de politie bleek dat de verdachte eerder vandaag was ontsnapt uit een tbs-kliniek in Halsteren, bij Bergen op Zoom, zo'n 60 kilometer verderop.

De verdachte had een vuurwapen bij zich en agenten hebben op hem geschoten, meldt de politie Zeeland-West-Brabant. Daardoor raakte de verdachte gewond. Hij is onder bewaking naar het ziekenhuis gebracht.

De politie spreekt van "een flinke achtervolging door Brabant", waar "veel eenheden" bij betrokken waren. Ook werd er een politiehelikopter ingezet.

Persbureau ANP meldt dat na de achtervolging over onder meer de snelweg de verdachte bij Hulten verder te voet probeerde te vluchten. Zijn auto kon door schade niet meer rijden. Daar is hij door leden van de Dienst Speciale Interventies neergeschoten.